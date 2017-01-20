Власти Испании официально информировали РФ о причинах задержания Лисова

Пресс-секретарь посольства РФ в Испании Василий Ниорадзе сообщил о том, что дипломатическое представительство получило официальный ответ от властей Испании на запрос о причинах задержания российского гражданина Станислава Лисова.

- 20 января испанские судебные власти официально информировали посольство в ответ на наше обращение, что российский гражданин Станислав Лисов был задержан по запросу на экстрадицию, поступившему из США, - цитирует Ниорадзе «Интерфакс».

По словам дипломата, Лисову вменяется в вину «создание незаконной организации для совершения мошенничества с помощью компьютерной техники и других электронных средств».

- В настоящий момент Станислав Лисов находится под стражей. В ближайшее время планируется его перевод в пенитенциарный центр в Мадриде, - сообщил пресс-секретарь посольства.

Как подчеркнул Ниорадзе, «посольство продолжит активные контакты с испанскими властями, а также с самим Станиславом Лисовым, в целях защиты его интересов и оказания в полном объеме всей необходимой консульской помощи».

Ранее сообщалось, что российский гражданин Станислав Лисов был задержан 13 января в Барселоне в связи с обвинением со стороны США в кибермошенничестве. ФБР США обвиняет его в разработке, распространении и использовании вредоносного программного обеспечения NeverQuest. С его помощью Лисову мошенническим путем удалось добыть 5 миллионов долларов средств частных лиц и финансовых организаций.

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