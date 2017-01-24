Власти хотят узаконить идентификацию пользователей мессенджеров

Роскомнадзор совместно с МВД разработали проект поправок в законодательство о связи, предлагая ввести идентификацию «информационно-коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениями».

Речь идет о таких мессенджерх как Telegram, WhatsApp, Viber.

Согласно документу, услуги обмена электронными сообщениями, неразрывно связанные с услугами связи. Организаторы распространения информации в интернете должны будут предоставлять программное обеспечение, которое позволит идентифицировать пользователей, сообщает агентство «Экономика сегодня».

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Места: Россия
Организации: МВД
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