Власти хотят стимулировать заселение Дальнего Востока деньгами

Вдобавок к «дальневосточному гектару» может появиться «дальневосточный миллион».

В МВД России подготовили проект развития миграционной политики, который предусматривает выделение гражданам, переселяющимся на Дальний Восток миллиона рублей в они руки.

«И имперские, и советские руководители всегда понимали, что единственная возможность освоить эти территории — это переселить туда людей из центральной части страны. А для того чтобы их переселить, надо не просто кличи бросать и воззвания, а нужно создать возможности материального характера. И не только оплатить проезд, но и дать людям тот гектар земли, по которому решение уже принято, обеспечить жильем, дать помощь какую-то», - сказал «Парламентской газете» глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. По его мнению, подобное стимулирование граждан принесет государству «огромную выгоду».

Его коллега Виктор Водолацкий подчеркнул, что миграционная политика государства должна меняться и подстраиваться под текущие реалии. При этом национальная безопасность должна стоять на первом месте. Для ее обеспечения миграцию необходимо контролировать.

В прошлом году на Дальний Восток переехали около восьми тысяч выходцев из стран ближнего зарубежья. Предполагается, что в нынешнем году в регион отправятся примерно три с половиной тысячи россиян в рамках освоения «дальневосточного гектара».