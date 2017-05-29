Власти Хабаровска помогут владельцам дальневосточного гектара

Дума Хабаровского края разработала перечень льгот для обладателей дальневосточного гектара.

В частности, владельцы земли могут пройти обучение на бесплатных курсах по предпринимательству. Кроме того, если свой бизнес начинает безработный гражданин, ему будет полагаться единовременная выплата.

Представители малого и среднего бизнеса могу рассчитывать на займы в размере до трех миллионов рублей. Они будут выдаваться на три года под 8,25-10% годовых. Наряд с этим предусмотрена частичная компенсация затрат на выставки-ярмарки и государственные гарантии по кредитам.

«У нас едва ли не больше всех в Дальневосточном округе заявок на гектар, в том числе одобренных. Поэтому переходим к следующему этапу: помочь людям освоить выделенную землю», - цитирует «Парламентская газета» местного депутата Егора Калинина.

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