Власти Хабаровска помогут владельцам дальневосточного гектара

Дума Хабаровского края разработала перечень льгот для обладателей дальневосточного гектара.

В частности, владельцы земли могут пройти обучение на бесплатных курсах по предпринимательству. Кроме того, если свой бизнес начинает безработный гражданин, ему будет полагаться единовременная выплата.

Представители малого и среднего бизнеса могу рассчитывать на займы в размере до трех миллионов рублей. Они будут выдаваться на три года под 8,25-10% годовых. Наряд с этим предусмотрена частичная компенсация затрат на выставки-ярмарки и государственные гарантии по кредитам.

«У нас едва ли не больше всех в Дальневосточном округе заявок на гектар, в том числе одобренных. Поэтому переходим к следующему этапу: помочь людям освоить выделенную землю», - цитирует «Парламентская газета» местного депутата Егора Калинина.