Власти Греции предсказали гибель тысяч мигрантов
Свыше десяти тысяч мигрантов, проживающих на островах, могут в ближайшее время умереть, если им не позволят переселиться на материк. Об этом заявили в Международном комитете спасения со ссылкой на власти Греции.
К массовой гибели людей может привести ухудшение погоды, а также перенаселенность лагерей для мигрантов и условия жизни в них, сообщает «Лента.ру». «Ничем нельзя объяснить то, что людей продержат в этих ужасных условиях еще одну зиму», — цитирует издание представителя Human Rights Watch.
Два года назад в Европу хлынуло самое большое количество беженцев со времен Второй мировой войны. Большинство из низ составляют жители североафриканских и ближневосточных стран, которые вынуждены были покинуть родину из-за вооруженных конфликтов.
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