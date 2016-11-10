Власти Греции назвали терактом нападение на посольство Франции в Афинах

Нападение на посольство Франции в Афинах является террористическим актом, заявил официальный представитель правительства Греции.

Кроме того, он выразил поддержку полицейскому спецсил, получившему ранения в результате взрыва гранаты, брошенной в здание посольства неизвестными.

«Греческая полиция выполнит свой долг по установлению виновных и гарантирует защиту всех граждан», — говорится в заявлении, поступившем в «РИА Новости».

В центре Афин двое неизвестных бросили гранату на территорию французского посольства. Квартал, где произошел инцидент, оцеплен. Движение в центре города было остановлено.