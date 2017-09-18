Власти готовят реформы к президентским выборам
В целях выдвижения Владимира Путина на пост главы государства на четвертый срок в Кремле готовят пакет реформ.
Они затронут целый ряд сфер – здравоохранение, борьбу с коррупцией, экономику, образование, судебную систему. В частности, подготовкой экономических реформ занимается помощник президента Андрей Белоусов, пишет «Собеседник» со ссылкой на «Газету.ру».
Кроме того, обсуждаются также возможности реформирования муниципального фильтра для выборов губернаторов и партийной реформы. Однако эти изменения планируются уже после президентской кампании.
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