Власти готовят реформы к президентским выборам

В целях выдвижения Владимира Путина на пост главы государства на четвертый срок в Кремле готовят пакет реформ.

Они затронут целый ряд сфер – здравоохранение, борьбу с коррупцией, экономику, образование, судебную систему. В частности, подготовкой экономических реформ занимается помощник президента Андрей Белоусов, пишет «Собеседник» со ссылкой на «Газету.ру».

Кроме того, обсуждаются также возможности реформирования муниципального фильтра для выборов губернаторов и партийной реформы. Однако эти изменения планируются уже после президентской кампании.