Власти Голландии убили 200 тысяч уток из-за птичьего гриппа

Фермерские хозяйства в Нидерландах уничтожить почти 200 тысяч домашних уток из-за опасений эпидемии птичьего гриппа. Вирус был обнаружен в поселке Биддингхейзен неподалеку от Амстердама.

Ранее разновидность острозаразного штамма птичьего гриппа H5N8 была обнаружена в Дании, Швеции, Германии и Финляндии, сообщает РИА Новости.

Шведский ветеринарный научно-исследовательский институт SVA на этой неделе отметил, что случаев заражения человека вирусом H5N8 в стране пока не зарегистрировано.