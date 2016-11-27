Власти Голландии убили 200 тысяч уток из-за птичьего гриппа
Фермерские хозяйства в Нидерландах уничтожить почти 200 тысяч домашних уток из-за опасений эпидемии птичьего гриппа. Вирус был обнаружен в поселке Биддингхейзен неподалеку от Амстердама.
Ранее разновидность острозаразного штамма птичьего гриппа H5N8 была обнаружена в Дании, Швеции, Германии и Финляндии, сообщает РИА Новости.
Шведский ветеринарный научно-исследовательский институт SVA на этой неделе отметил, что случаев заражения человека вирусом H5N8 в стране пока не зарегистрировано.
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