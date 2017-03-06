Власти Германии обиделись на Эрдогана за сравнение с нацистами

Немецкие власти возмущены словами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в Германии отсутствует демократия и сравнением с нацистским режимом.

Глава минюста страны Хайко Мас назвал заявления турецкого лидера подлостью, добавив, что все его упреки в адрес Берлина не поддаются здравому смыслу.

Один из немецких депутатов, в свою очередь, сделал акцент на том, что конфликт разгорается между странами, входящими в состав НАТО. Данную тенденцию он назвал тревожной, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.