Власти Германии обиделись на Эрдогана за сравнение с нацистами
Немецкие власти возмущены словами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в Германии отсутствует демократия и сравнением с нацистским режимом.
Глава минюста страны Хайко Мас назвал заявления турецкого лидера подлостью, добавив, что все его упреки в адрес Берлина не поддаются здравому смыслу.
Один из немецких депутатов, в свою очередь, сделал акцент на том, что конфликт разгорается между странами, входящими в состав НАТО. Данную тенденцию он назвал тревожной, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.
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