Власти Филиппин решили отказаться от покупки американского оружия
Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился отменить сделку с США по приобретению винтовок для местной полиции.
Отказ от американских винтовок Дутерте объяснил их дороговизной. По его словам, Филиппины будут искать другого поставщика, у которого можно приобрести оружие аналогичного качества, но дешевле, передает Reuters.
Ранее сообщалось о том, что Госдепартамент США приостановил поставку оружия в Филиппины в связи с опасениями сенаторов относительно нарушения прав человека в этой стране.
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