Власти Филиппин решили отказаться от покупки американского оружия

Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился отменить сделку с США по приобретению винтовок для местной полиции.

Отказ от американских винтовок Дутерте объяснил их дороговизной. По его словам, Филиппины будут искать другого поставщика, у которого можно приобрести оружие аналогичного качества, но дешевле, передает Reuters.

Ранее сообщалось о том, что Госдепартамент США приостановил поставку оружия в Филиппины в связи с опасениями сенаторов относительно нарушения прав человека в этой стране.