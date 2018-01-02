Власти Эстонии оставили жителей страны без национального гимна

В Эстонии 2018 год начался с политического скандала – в новогоднюю ночь на государственном телеканале ETV первые за 27 лет не прозвучал национальный гимн.

Ответственный редактор новогодней программы ETV Кармель Килланди пояснила, что на этот раз был изменен формат обращения главы государства к нации – оно транслировалось не в записи, а в прямом эфире. В связи с этим на телеканале решили, что гимн может быть заглушен грохотом праздничного салюта и вместо него выбрали другое музыкальное произведение.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд принесла свои извинения согражданам за случившееся. Она пояснила, что сама лично была не в курсе решения телевизионщиков заменить гимн, но канцелярия главы государства была проинформирована об этом, передает ТАСС.

Глава Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме назвал произошедшее «апогеем надменности и игнорирования чувств эстонского народа» со стороны президента. Оправдания телевизионщиков он счел абсурдными.