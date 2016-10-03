Власти Египта согласовали контракт с Россией о строительстве АЭС
Государственный совет Египта согласовал финальный проект контракта на строительство атомной станции в районе Эд-Дабаа. В строительстве примет участие компания «Росатом».
Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня» констатирует, что строительство АЭС в Египте обеспечит Россию прибылью на 80 лет вперед.
Как рассказал изданию главный редактор портала Nuclear.Ru Илья Платонов, для России строительство АЭС в Эд-Дабаа – очень важный имиджевый проект в области атомной энергетики, поскольку этой станцией Москва фактически открывает для Египта атомную промышленность.
В ноябре 2015 года Москва и Каир подписали межправительственное соглашение о сооружении и эксплуатации первой египетской АЭС в районе Эд-Дабаа на берегу Средиземном моря.
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