Власти США достигли досудебного соглашения с компанией гражданина России

Компания Prevezon Holdings, принадлежащая россиянину Денису Кацыву, добилась досудебного соглашения с властями США по делу о легализации денег.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Минюста Америки, в рамках соглашения фирма заплатит около 5,9 миллиона долларов до 15 мая.

Адвокат, защищающий интересы компании, Фейт Гэй заявила: «Это практически извинение со стороны правительства». По ее мнению, соглашение означает, что фирма не была частью преступной группы и не связана с налоговыми махинациями в России. Такой итог судебных разбирательств приведет к отмене заморозки счетов компании, которые оцениваются в 22-28 миллионов долларов.

Дело Prevezon Holdings было открыто в США в сентябре 2013 года. Власти США обвинили компанию в легализации в стране денег, якобы украденных из российского бюджета.