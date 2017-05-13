Власти США достигли досудебного соглашения с компанией гражданина России

Компания Prevezon Holdings, принадлежащая россиянину Денису Кацыву, добилась досудебного соглашения с властями США по делу о легализации денег.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Минюста Америки, в рамках соглашения фирма заплатит около 5,9 миллиона долларов до 15 мая.

Адвокат, защищающий интересы компании, Фейт Гэй заявила: «Это практически извинение со стороны правительства». По ее мнению, соглашение означает, что фирма не была частью преступной группы и не связана с налоговыми махинациями в России. Такой итог судебных разбирательств приведет к отмене заморозки счетов компании, которые оцениваются в 22-28 миллионов долларов.

Дело Prevezon Holdings было открыто в США в сентябре 2013 года. Власти США обвинили компанию в легализации в стране денег, якобы украденных из российского бюджета.

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Места: Россия, США
События: кража, скандалы
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