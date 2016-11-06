Власти ЛНР договорилась с Киевом о покупке воды

Власти ЛНР заключили договор с Киевом о поставках на Луганщину украинской воды. Об этом сообщил зампредседателя Совета министров ЛНР Сергей Иванушкин.

"У нас никогда не было много воды, поэтому на данном этапе мы согласились и на такое количество для того, чтобы пройти осенне-зимний период с резервом воды", - сказал Иванушкин.

Чиновник отметил, что республика нуждается в поставках воды для нормальной жизнедеятельности предприятий. На случай отключения воды власти подготовили план особых мероприятий, сообщает «Интерфакс».