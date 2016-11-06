Власти ЛНР договорилась с Киевом о покупке воды
Власти ЛНР заключили договор с Киевом о поставках на Луганщину украинской воды. Об этом сообщил зампредседателя Совета министров ЛНР Сергей Иванушкин.
"У нас никогда не было много воды, поэтому на данном этапе мы согласились и на такое количество для того, чтобы пройти осенне-зимний период с резервом воды", - сказал Иванушкин.
Чиновник отметил, что республика нуждается в поставках воды для нормальной жизнедеятельности предприятий. На случай отключения воды власти подготовили план особых мероприятий, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Медведев показал премьеру Китая красоты Эрмитажа
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии