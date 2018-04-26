Власти Чехии передали россиянина США с нарушениями закона

Ответственность за принятие данного решения лежит на министре юстиции страны Роберте Пеликане. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

Он пояснил, что ситуация с передачей США гражданина России Евгения Никулина, обвиняемого Вашингтоном в хакерстве, была проанализирована специалистом Карлова университета. Тот обнаружил ряд нарушений как в деле Никулина, так и в его экстрадиции.

Земан добавил, что наказать Пеликана не получится, поскольку он уже объявил о своем уходе из правительства. «Выпадение из состава кабинета — это тоже, своего рода, наказание», - цитирует президента РИА «Новости».