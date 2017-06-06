Власти Чехии отказались принимать мигрантов

Правительство Чехии отказалось от участия в программе по перераспределению мигрантов из североафриканских и ближневосточных стран, прибывающих в Италию и Грецию.

Чешский министр внутренних дел Милан Хованец напомнил о недавних терактах в Европе и отметил ухудшение ситуации с безопасностью. Он заявил, что для властей страны предпочтительнее заплатить штраф в размере нескольких миллионов евро, чем принимать свыше полутора тысяч мигрантов, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на Deutsche Welle.

Чехия не будет принимать беженцев до сентября, когда истекает срок действия проекта ЕС, устанавливающего квоты для стран сообщества по приему мигрантов.