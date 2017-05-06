Власти Британии запретят мессенджерам шифровать данные

Власти Великобритании намерены запретить мессенджерам шифровать данные и обязать их предоставлять информацию о личных переписках пользователей в случае необходимости.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Mirror, правительство Британии заставит телекоммуникационные компании «предоставлять… возможность раскрытия данных переписок или вторичной информации в доступной форме и убрать электронную защиту».

Уточняется, что такие меры будут предприняты только при наличии судебного ордера. В этих случаях информацию потребуют предоставить с течение одного рабочего дня.

По информации издания, обсуждение проекта закона будет закончено 19 мая, однако официальных заявлений правительство не делало.