Власти Британии запретят мессенджерам шифровать данные
Власти Великобритании намерены запретить мессенджерам шифровать данные и обязать их предоставлять информацию о личных переписках пользователей в случае необходимости.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Mirror, правительство Британии заставит телекоммуникационные компании «предоставлять… возможность раскрытия данных переписок или вторичной информации в доступной форме и убрать электронную защиту».
Уточняется, что такие меры будут предприняты только при наличии судебного ордера. В этих случаях информацию потребуют предоставить с течение одного рабочего дня.
По информации издания, обсуждение проекта закона будет закончено 19 мая, однако официальных заявлений правительство не делало.
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