Власти Болгарии сравнили аварию в Хитрино со стихийным бедствием
Железнодорожная авария в болгарском населенном пункте по нанесенному ущербу сравнима со стихийным бедствием. Об этом заявил главный секретарь МВД страны Георгий Костов.
«Ущерб в Хитрино таких же размеров, как при стихийном бедствии. В данном случае мы говорим о транспортной аварии, но произошедшие взрывы повлекли за собой значительный материальный ущерб», - цитирует РИА «Новости» его заявление в эфире телеканала BTV.
Ранее стало известно, что проходивший через населенный пункт товарный поезд сошел с рельсов. Он перевозил 26 цистерн, 23 из которых были наполнены сжиженным газом. Две цистерны взорвались. Согласно последним данным, погибли пять человек и более двух десятко получили ранения.
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