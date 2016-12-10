Власти Болгарии сравнили аварию в Хитрино со стихийным бедствием

Железнодорожная авария в болгарском населенном пункте по нанесенному ущербу сравнима со стихийным бедствием. Об этом заявил главный секретарь МВД страны Георгий Костов.

«Ущерб в Хитрино таких же размеров, как при стихийном бедствии. В данном случае мы говорим о транспортной аварии, но произошедшие взрывы повлекли за собой значительный материальный ущерб», - цитирует РИА «Новости» его заявление в эфире телеканала BTV.

Ранее стало известно, что проходивший через населенный пункт товарный поезд сошел с рельсов. Он перевозил 26 цистерн, 23 из которых были наполнены сжиженным газом. Две цистерны взорвались. Согласно последним данным, погибли пять человек и более двух десятко получили ранения.