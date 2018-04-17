Власти Австралии обвинили РФ в хакерских атаках
Австралийские власти утверждают, что в прошлом году сотни местных компаний стали мишенями кибератак со стороны России.
По словам министр обороны страны Марис Пейн, речь идет о примерно 400 фирмах. Однако при этом нет достоверных подтверждений того, что им был нанесен какой-либо ущерб, передает НСН со ссылкой на главу министерства по кибербезопасности Ангуса Тейлора.
Некоторое время назад Вашингтон и Лондон заявили, что Россия якобы финансирует программу по кибератакам на государственные и частные компании. Доказательств этому утверждению представлено не было.
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