Власти Австралии обвинили РФ в хакерских атаках

Австралийские власти утверждают, что в прошлом году сотни местных компаний стали мишенями кибератак со стороны России.

По словам министр обороны страны Марис Пейн, речь идет о примерно 400 фирмах. Однако при этом нет достоверных подтверждений того, что им был нанесен какой-либо ущерб, передает НСН со ссылкой на главу министерства по кибербезопасности Ангуса Тейлора.

Некоторое время назад Вашингтон и Лондон заявили, что Россия якобы финансирует программу по кибератакам на государственные и частные компании. Доказательств этому утверждению представлено не было.