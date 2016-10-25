Власти Антальи сочли взрыв на окраине города несчастным случаем

Власти Антальи называют взрыв, который случился утром – несчастным случаем.

Скорее всего, это не является терактом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN Turk.

По данным СМИ, взрыв произошел вдали от центра города, причем специалисты склоняются к тому, что речь идет о несчастном случае.