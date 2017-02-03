Власти США аннулировали свыше 100 тысяч виз после указа Трампа
После подписания президентом США Дональдом Трампом указа, ужесточающего миграционную политику, власти страны аннулировали более 100 тысяч виз.
Издание The Washington Post отмечает, что эти данные привел юрист, представляющий правительство на судебном процессе против указа Трампа. Он отметил, что эта цифра была приведена во время слушаний по делу двух граждан Йемена, оспаривающих депортацию из США.
Указ Трампа о временном запрете въезда в страну граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением и приостановке приема беженцев вызвал шквал критики как в Америке, так и по всему миру. Ранее сообщалось, что имя Трампа было упомянуто более чем в 50 исках поданных в отношении ново администрации США в связи с упомянутым указом.
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