Во Владивостоке развернули кампанию против «Матильды»

Городские автобусы Владивостока вышли утром в рейс с баннерами против фильма режиссера Алексея учителя «Матильда».

При этом местные власти отказались вмешаться в ситуацию, объяснив это тем, что у них нет прав убирать плакаты с коммерческого транспорта.

В транспортной компании сообщили, что плакаты на автобусах размещены одним из рекламных агентств.

Имя заказчика выяснить не удалось, сообщает «Национальная служба новостей».

Фильм Алексея Учителя, премьера которого состоится 26 октября, уже вызвал широкий общественный резонанс из-за обвинений некоторых православных движений в том, что картина оскорбляет чувства верующих. Фильм повествует о романе молодого императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.