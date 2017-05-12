Во Владивостоке открывается уникальный биобанк

В Национальном научном центре морской биологии Дальневосточного отделения РАН сообщили, что биобанк во Владивостоке откроется 16 мая.

Такое хранилище предназначено для хранения и научного применения, биологических образцов, - сообщают «РИА Новости».

В лабораториях, работающих при биобанке, будут проводиться исследования генома морских млекопитающих и прочих видов, в том числе и тех, которые находятся на грани вымирания.