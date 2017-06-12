Во Владивостоке оппозиционеры подрались с казаками

Во Владивостоке произошла стычка между участниками несогласованной акции оппозиции и казаками.

Местом потасовки стала Привокзальная площадь. Разнимать дерущихся пришлось бойцам ОМОНа, сообщает «РИА Новости».

этим несколько участник акции были задержаны полицией. В их числе оказался и координатор штаба Алексея Навального Юрий Кучин. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию митинга.

В администрации региона пояснили, что представители штаба оппозиции подали несколько заявок на проведение акций, но получили отказ из-за занятости площадок. При этом они отказались от предложенного властями места проведения митинга.