Во Владивостоке оппозиционеры подрались с казаками
Во Владивостоке произошла стычка между участниками несогласованной акции оппозиции и казаками.
Местом потасовки стала Привокзальная площадь. Разнимать дерущихся пришлось бойцам ОМОНа, сообщает «РИА Новости».
этим несколько участник акции были задержаны полицией. В их числе оказался и координатор штаба Алексея Навального Юрий Кучин. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию митинга.
В администрации региона пояснили, что представители штаба оппозиции подали несколько заявок на проведение акций, но получили отказ из-за занятости площадок. При этом они отказались от предложенного властями места проведения митинга.
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