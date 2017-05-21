Во Владивостоке грузовик устроил ДТП с 19 машинами

Водитель грузовика «Ниссан Дизель» протаранил 19 машин в центре Владивостока, не успев затормозить перед светофором.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД по Приморскому краю, в результате ДТП пострадал 10-летний пассажир одного из автомобилей, несмотря на то, что он был пристегнут ремнем безопасности.

Водитель грузовика направлен на медицинское освидетельствование. В отношении него ведется расследование.

Известно, что ранее он привлекался к ответственности по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий», а в этом году - за превышение скорости.