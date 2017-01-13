Во Владивостоке на 34 году жизни скончалась экс-солистка «Лицея» Жанна Роштакова
Певец Прохор Шаляпин сообщил о скоропостижной кончине во Владивостоке Жанны Роштаковой, бывшей солистки группы «Лицей».
«Она ничем не болела, ничто не предвещало беды», - цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Шаляпиным в социальной сети Instagram.
По словам певца, Роштакова несколько лет назад уехала во Владивосток, но недавно 33-летняя вокалистка решила вернуться в Москву.
Жанна Роштакова участвовала в различных музыкальных конкурсах и проектах. Она стала лауреатом Всемирной молодежной премии «Хрустальная нота» (1997), победила в конкурсах «Утренняя звезда» (1999) и «Зажги свою звезду» (2000). Состояла в Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы.
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