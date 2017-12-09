Владислав Третьяк рассказал о женском хоккее в России

Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея Владислав Третьяк рассказал о небольшом количестве девушек, играющих в хоккей в России.

Он заявил, что в Канаде зарегистрированы 92 тыс. хоккеисток, а в РФ – только 3 тыс. Третьяк рассказал, что в России впервые проведут чемпионат мира среди 18-летних девушек.

Он отметил: «Нет сомнений, мы проведем турнир на высоком уровне. Главное, чтобы наши девчонки хорошо выступили».

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», соревнования пройдут в Дмитрове – городе, где родился Третьяк.

Ранее он заявил, что Виталий Мутко сделал многое для развития спорта в стране.