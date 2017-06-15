Владимиру Путину не удалось побить рекорд 2013 года

В ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин отвечал на вопросы россиян около четырех часов.

Рекорд, установленный им на данном мероприятии в 2013 году – 4 часа 47 минут – остался непревзойденным.

Сегодня президент дал ответы на 68 вопросов из примерно двух миллионов. Большинство вопросов были заданы главе государства через call-центр, передает «Интерфакс».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что глава государства не ставит перед собой задачу устанавливать рекорды по количественным показателям.