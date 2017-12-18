Владимиру Путину предложили объявить амнистию

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой об амнистии, приуроченной к выборам главы государства.

«Выборы грядут. Может быть, можно было бы подумать о масштабной амнистии в день выборов? Как вы считаете?», - цитирует омбудсмена «Интерфакс». Президент пообещал, что подумает над этим вопросом.

Последний раз амнистия в России проводилась в 2015 году и была приурочена к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне.

Президентские выборы в России намечены на 18 марта 2018 года. Сегодня официально стартовала избирательная кампания.

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