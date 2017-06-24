Владимиру Путину показали обновленный «Артек»

Президент России Владимир Путин прибыл в международный детский центр «Артек». Российский лидер осмотрел макет комплекса и выслушал доклад по его развитию от директора центра Алексея Каспржака.

В ходе визита главу страны сопровождали вице-премьер РФ Ольга Голодец, советник президента Андрей Фурсенко и глава республики Крым Сергей Аксенов, пишет ТАСС.

Глава «Артека» рассказал, что площадь детского лагеря сопоставима с Монако. Каспржак заявил о планах принимать за смену до 10 тысяч детей (сейчас за одну смену лагерь принимает порядка 3,3 тысяч детей). Он добавил, что сюда приезжают дети не только из России, но и из США, Украины, стран Европы и Сирии.

Международный центр состоит из девяти восстановленных лагерей. По итогам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 и 2017 годов «Артек» признан лучшим в стране.

К концу 2018 года будут восстановлены все 10 лагерей. К настоящему времени на реконструкцию комплекса потрачено 11 миллиардов рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Крым
События: общество
Следующая новость На Урале обнаружены многомиллионные хищения при реконструкции центра МЧС

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО