Владимиру Путину показали обновленный «Артек»

Президент России Владимир Путин прибыл в международный детский центр «Артек». Российский лидер осмотрел макет комплекса и выслушал доклад по его развитию от директора центра Алексея Каспржака.

В ходе визита главу страны сопровождали вице-премьер РФ Ольга Голодец, советник президента Андрей Фурсенко и глава республики Крым Сергей Аксенов, пишет ТАСС.

Глава «Артека» рассказал, что площадь детского лагеря сопоставима с Монако. Каспржак заявил о планах принимать за смену до 10 тысяч детей (сейчас за одну смену лагерь принимает порядка 3,3 тысяч детей). Он добавил, что сюда приезжают дети не только из России, но и из США, Украины, стран Европы и Сирии.

Международный центр состоит из девяти восстановленных лагерей. По итогам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 и 2017 годов «Артек» признан лучшим в стране.

К концу 2018 года будут восстановлены все 10 лагерей. К настоящему времени на реконструкцию комплекса потрачено 11 миллиардов рублей.