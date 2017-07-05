Под Владимиром задержан скрывавшийся более 15 лет бандит
Во Владимирской области правоохранители задержали участника ореховско-медведковской организованной преступной группировки, который находился в розыске с 2001 года.
Официальный представитель управления СКР по Москве Юлия Иванова уточнила, что речь идет об Александре Шарапове, который подозревается в убийстве пяти человек в столице и Московской области. По ее словам, преступления были совершены в период с 1994 по 2001 годы. При этом Шарапов использовал огнестрельное оружие и взрывчатку, сообщает «Интерфакс».
Мера пресечения в виде ареста была избрана Шарапову заочно в 2001 году.
В состав группировки входило свыше 30 человек. К настоящему времени в отношении них вынесено более 12 обвинительных приговоров.
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