Под Владимиром задержан скрывавшийся более 15 лет бандит

Во Владимирской области правоохранители задержали участника ореховско-медведковской организованной преступной группировки, который находился в розыске с 2001 года.

Официальный представитель управления СКР по Москве Юлия Иванова уточнила, что речь идет об Александре Шарапове, который подозревается в убийстве пяти человек в столице и Московской области. По ее словам, преступления были совершены в период с 1994 по 2001 годы. При этом Шарапов использовал огнестрельное оружие и взрывчатку, сообщает «Интерфакс».

Мера пресечения в виде ареста была избрана Шарапову заочно в 2001 году.

В состав группировки входило свыше 30 человек. К настоящему времени в отношении них вынесено более 12 обвинительных приговоров.