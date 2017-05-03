Во Владимире педагог раскритиковала школьников за посещение штаба Навального

В одной из школ города Владимира замдиректора по внеурочной работе Татьяна Агеева подвергла критике учеников, посетивших штаб оппозиционера Алексея Навального.

Агеева заявила, что участие в мероприятиях, организуемых навальным, является проявлением экстремизма и пригрозила школьникам изъятием из семей, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на местные СМИ.

Директор школы Наталья Кузнецова своего заместителя не поддержала и пообещала, что подобные инциденты не повторятся.

Негативно отозвался о действиях педагога и уполномоченный по правам реенка в области Геннадий Прохорычев. «Честно говоря, мне немного стыдно за коллегу-учителя, потому что здесь – винегрет из невежества и незнания вообще законодательства Российской Федерации», - заявил он.