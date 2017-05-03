Во Владимире педагог раскритиковала школьников за посещение штаба Навального
В одной из школ города Владимира замдиректора по внеурочной работе Татьяна Агеева подвергла критике учеников, посетивших штаб оппозиционера Алексея Навального.
Агеева заявила, что участие в мероприятиях, организуемых навальным, является проявлением экстремизма и пригрозила школьникам изъятием из семей, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на местные СМИ.
Директор школы Наталья Кузнецова своего заместителя не поддержала и пообещала, что подобные инциденты не повторятся.
Негативно отозвался о действиях педагога и уполномоченный по правам реенка в области Геннадий Прохорычев. «Честно говоря, мне немного стыдно за коллегу-учителя, потому что здесь – винегрет из невежества и незнания вообще законодательства Российской Федерации», - заявил он.
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