Владимира Путина попросили поддержать любительский спорт

Организатор забега «Белая ночь» Юрий Строфилов пригласил принять в нем участие президента России Владимира Путина.

«Если нас не пускают на крупные международные события, давайте делать крупные события у нас. Для этого руководители страны должны понимать, как устроены пробеги, наблюдая за ними изнутри, с позиции участника», - цитирует портал «Санк-Петербург.ру» его открытое письмо к главе государства.

Трофилов призвал Путина показать пример отечественным партийным функционерам, которое, по его словам, на самом деле далеки от спорта.

Он отметил, что забег организуется специально для Путина и пройдет в его любимом городе – Сестрорецке. Мероприятие будет проводиться в ночь с 23 на 24 июня, чтобы глава государства успел к этому времени закончить все важные дела.

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События: спорт, общество
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