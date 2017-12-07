Владимира Путина попросили поддержать любительский спорт

Организатор забега «Белая ночь» Юрий Строфилов пригласил принять в нем участие президента России Владимира Путина.

«Если нас не пускают на крупные международные события, давайте делать крупные события у нас. Для этого руководители страны должны понимать, как устроены пробеги, наблюдая за ними изнутри, с позиции участника», - цитирует портал «Санк-Петербург.ру» его открытое письмо к главе государства.

Трофилов призвал Путина показать пример отечественным партийным функционерам, которое, по его словам, на самом деле далеки от спорта.

Он отметил, что забег организуется специально для Путина и пройдет в его любимом городе – Сестрорецке. Мероприятие будет проводиться в ночь с 23 на 24 июня, чтобы глава государства успел к этому времени закончить все важные дела.