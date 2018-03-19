Владимира Путина поддержали 92 процента жителей Крыма
Более 93 процентов жителей Крыма проголосовали за кандидатуру Владимира Путина в ходе прошедших 18 марта президентских выборов в России.
На данный момент Владимир Путин набрал 92,14 процента или более 981 тысячу голосов жителей полуостров, что является рекордом.
Жители Крыма впервые принимают участие в президентских выборах в России. В 2014 году полуостров стал российским регионом в результате референдума, в ходе которого более 96 процентов жителей Крыма высказались за вхождение в состав РФ.
По итогам обработки 99 процентов бюллетеней избирателей Владимир Путин набирает более 76 процентов голосов. Далее следует кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает агентство Nation news.
Следующая новость Россиян предупредили о лихорадке Ласса в Либерии
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии