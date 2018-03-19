Владимира Путина поддержали 92 процента жителей Крыма

Более 93 процентов жителей Крыма проголосовали за кандидатуру Владимира Путина в ходе прошедших 18 марта президентских выборов в России.

На данный момент Владимир Путин набрал 92,14 процента или более 981 тысячу голосов жителей полуостров, что является рекордом.

Жители Крыма впервые принимают участие в президентских выборах в России. В 2014 году полуостров стал российским регионом в результате референдума, в ходе которого более 96 процентов жителей Крыма высказались за вхождение в состав РФ.

По итогам обработки 99 процентов бюллетеней избирателей Владимир Путин набирает более 76 процентов голосов. Далее следует кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает агентство Nation news.