Владимир Зельдин госпитализирован в Москве
В Москве доставлен в больницу 101-летний актер Владимир Зельдин. По предварительным данным, культурный деятель находится в тяжелом состоянии.
Диагноз актера не сообщается. Зельдин является старейшим из ныне живущих народных артистов СССР и старейшим действующим актером в мире, сообщает издание Дни.ру. Несмотря на солидный возраст, актер ведет активную социальную жизнь, выступает в театре и участвует в различных мероприятиях.
Широкой публике Владимир Зельдин известен по фильмам "Карнавальная ночь", "Дядя Ваня", "Десять негритят" и многим другим.
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