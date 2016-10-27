Владимир Зельдин госпитализирован в Москве

В Москве доставлен в больницу 101-летний актер Владимир Зельдин. По предварительным данным, культурный деятель находится в тяжелом состоянии.

Диагноз актера не сообщается. Зельдин является старейшим из ныне живущих народных артистов СССР и старейшим действующим актером в мире, сообщает издание Дни.ру. Несмотря на солидный возраст, актер ведет активную социальную жизнь, выступает в театре и участвует в различных мероприятиях.

Широкой публике Владимир Зельдин известен по фильмам "Карнавальная ночь", "Дядя Ваня", "Десять негритят" и многим другим.