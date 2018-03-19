Владимир Путин задумался об отставке Дмитрия Медведева

Владимир Путин, лидирующий на выборах президента России с большим отрывом от конкурентов, пообещал, что после инаугурации проведет кадровые перестановки в кабинете министров.

Он также заявил о намерении заняться подбором кандидатуры нового премьер-министра страны.

Путин также признался, что давно об этом думает, но сейчас настало время решать этот вопрос детально и целенаправленно.

По мнению экспертов, новым главой кабинета министров может стать глава экономического развития Максим Орешкин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина или министр обороны Сергей Шойгу.

Инаугурация кандидата, который победит на выборах 18 марта 2018 года, состоится 7 мая, сообщает «Национальная служба новостей».

Владимир Путин по итогам обработки 99 процентов бюллетеней набирает более 76 процентов голосов избирателей. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, а замыкает тройку лидеров глава ЛДПР Владимир Жириновский.