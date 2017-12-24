Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию до выборов

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию прозвучит до выборов.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он сказал: «Будет до выборов».

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, напоминает «РИА Новости». В 2016 году послание Федеральному собранию было озвучено 1 декабря и длилось 68 минут.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
События: политика
Организации: Дума, Совет Федерации
Следующая новость Министр культуры отказался дать оценку балету «Нуреев»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО