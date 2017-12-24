Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию до выборов
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию прозвучит до выборов.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он сказал: «Будет до выборов».
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, напоминает «РИА Новости». В 2016 году послание Федеральному собранию было озвучено 1 декабря и длилось 68 минут.
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