Владимир Путин высказался о вмешательстве в выборы в США
Президент России Владимир Путин не исключил, что обвиняемыми во вмешательстве в американские президентские выборы могли быть и американцами.
«Всплыли какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в наши политические процессы», - отметил Путин, подчеркнув, что в настоящее время у России и США достаточно сложные взаимоотношения.
Российский президент также добавил, что люди, которых США обвиняют в причастности к вмешательству в выборы США, могут, будучи из России, работать на американские компании.
«Может быть, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы», - сказал Путин.
Вашингтон неоднократно обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела. В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что все обвинения США голословны, сообщает Интерфакс.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии