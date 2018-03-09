Владимир Путин высказался о вмешательстве в выборы в США

Президент России Владимир Путин не исключил, что обвиняемыми во вмешательстве в американские президентские выборы могли быть и американцами.

«Всплыли какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в наши политические процессы», - отметил Путин, подчеркнув, что в настоящее время у России и США достаточно сложные взаимоотношения.

Российский президент также добавил, что люди, которых США обвиняют в причастности к вмешательству в выборы США, могут, будучи из России, работать на американские компании.

«Может быть, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы», - сказал Путин.

Вашингтон неоднократно обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела. В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что все обвинения США голословны, сообщает Интерфакс.

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