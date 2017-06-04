Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне
Российский президент Владимир Путин выразил слова соболезнования жителям Великобритании в связи с лондонским терактом.
Как пишет Коммерсант.ru, глава государства направил телеграмму премьер-министру Терезе Мэй. В ней говорится: «Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом».
Он добавил, что ответом на действия террористов должно стать наращивание усилий в борьбе с боевиками по всему миру.
В ночь на воскресенье в столице Великобритании произошел третий за два с половиной месяца теракт. Микроавтобус протаранил толпу людей на мосту, после чего неизвестные напали с ножами на людей вблизи рынка Боро. В результате теракта шесть человек погибли, 48 находятся в больницах.
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