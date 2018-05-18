Владимир Путин встретится с Ангелой Меркель в Сочи

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на переговорах в Сочи обсудят ситуацию в Сирии и на Украине. Кроме того, политики поговорят о ядерной сделке с Ираном.

При этом Меркель категорически опровергла возможность обсуждения с Путиным западных санкций, действующих в отношении России.

По ее словам, к вопросу о санкциях можно будет вернуться только после выполнения москвой минских соглашений.

Встреча Путина и Меркель в Сочи запланирована на 18 мая.

17 мая Владимир Путин в Сочи побеседовал с главой Сирии Башаром Асадом, сообщает агентство Nation news.