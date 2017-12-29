Владимир Путин встретит Новый год в кругу семьи
Президент России Владимир Путин по традиции встретит Новый год в кругу родных, близких и друзей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, для Путина Новый год является семейным праздником, не связанным с работой.
«Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной. Так же традиционно будет и в этом году», — цитирует «РИА Новости» слова Пескова.
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