Владимир Путин встретит Новый год в кругу семьи

Президент России Владимир Путин по традиции встретит Новый год в кругу родных, близких и друзей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, для Путина Новый год является семейным праздником, не связанным с работой.

«Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной. Так же традиционно будет и в этом году», — цитирует «РИА Новости» слова Пескова.