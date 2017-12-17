Владимир Путин вручит госпремии за достижения в области правозащиты и благотворительности

Президент России Владимир Путин вручит государственные премии за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности за 2017 год.

Церемония награждения состоится 18 декабря в Кремле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лауреатом премии за достижения в области правозащитной деятельности стала председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. За благотворительную деятельность награды удостоился председатель благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Премии были учреждены указом президента в 2015 году. Первыми их лауреатами стали директор АНО «Детский Хоспис» Александр Ткаченко и Елизавета Глинка. Размер премии составляет 2,5 млн рублей.