Владимир Путин вручит госпремии за достижения в области правозащиты и благотворительности

Президент России Владимир Путин вручит государственные премии за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности за 2017 год.

Церемония награждения состоится 18 декабря в Кремле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лауреатом премии за достижения в области правозащитной деятельности стала председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. За благотворительную деятельность награды удостоился председатель благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Премии были учреждены указом президента в 2015 году. Первыми их лауреатами стали директор АНО «Детский Хоспис» Александр Ткаченко и Елизавета Глинка. Размер премии составляет 2,5 млн рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Кремль
События: общество
Следующая новость МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде в форме с символикой страны

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО