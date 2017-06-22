Владимир Путин возложил венок под проливным дождем

Президент России Владимир Путин отказался от зонта во время торжественной церемонии у стен Кремля, несмотря на то, что в это время начался ливень.

Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Под проливным дождем он лично расправил цветы и ленты и склонил голову в память о погибших воинах.

В ходе церемонии президент был без зонта и куртки, что восхитило пользователей социальных сетей, которые оценили поступок главы государства и написали слова поддержки на своих страницах.

На опубликованном фото с мероприятия видно, что без зонта под дождем также стоит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В России 22 июня отмечают 76 лет с начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни 27 миллионов человек.