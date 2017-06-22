Владимир Путин возложил венок под проливным дождем
Президент России Владимир Путин отказался от зонта во время торжественной церемонии у стен Кремля, несмотря на то, что в это время начался ливень.
Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Под проливным дождем он лично расправил цветы и ленты и склонил голову в память о погибших воинах.
В ходе церемонии президент был без зонта и куртки, что восхитило пользователей социальных сетей, которые оценили поступок главы государства и написали слова поддержки на своих страницах.
На опубликованном фото с мероприятия видно, что без зонта под дождем также стоит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В России 22 июня отмечают 76 лет с начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни 27 миллионов человек.
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