Владимир Путин вновь сократил численность сотрудников МВД

Президент России Владимир Путин уменьшил максимальное количество сотрудников органов внутренних дел более, чем на 10 тысяч.

Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится: «Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел России (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных граждански служащих - 17 199, работников - 130 813 человек».

Предыдущий указ от 20 сентября 2016 года устанавливал предельно допустимое количество сотрудников МВД в 904 881 человека.