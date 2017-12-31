Владимир Путин вновь сократил численность сотрудников МВД
Президент России Владимир Путин уменьшил максимальное количество сотрудников органов внутренних дел более, чем на 10 тысяч.
Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
В документе говорится: «Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел России (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных граждански служащих - 17 199, работников - 130 813 человек».
Предыдущий указ от 20 сентября 2016 года устанавливал предельно допустимое количество сотрудников МВД в 904 881 человека.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии