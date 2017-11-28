Владимир Путин: Вмешательство в семейную жизнь недопустимо
Владимир Путин согласился с сенатором Еленой Мизулиной по поводу ее мнения о ювенальной юстиции в России, заявив, что в дела семьи органы опеки беспардонным образом влезать не должны.
Президент заявил, что в целом согласен с необходимостью аккуратно действовать в сфере ювенальной юстиции.
По его мнению, есть ряд вопросов, которые требуют особого внимания, и ущемлять интересы родителей недопустимо.
Владимир Путин добавил, что в России есть свои традиции, традиции крепкой семьи, но при этом президент признал, что можно проанализировать отдельные положения Семейного кодекса, передает ТАСС.
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