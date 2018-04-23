Владимир Путин вернет налог с продаж

Налог с продаж, отмененный в России в 2004 году, может быть введен вновь, чтобы компенсировать госрасходы на медицину, образование и инфраструктуру страны.

Агентство Bloomberg также анонсировало указ, который президент России Владимир Путин якобы планирует подписать сразу же после инаугурации 7 мая.

По данным издания, налог с продаж может составить 14 процентов.

Впрочем, это только один из сценариев, обсуждается также сокращение бюджета в других отраслях.

«Налог с продаж ударит по торговле, по производителям. Я думаю, что ответ один — негативный. Мне кажется, стране понятно, куда оптимизироваться. Большая проблема — коррупция, и об этом только ленивый не говорит, лучше туда направить свои силы и средства», - прокомментировал новость член совета директоров компании «Спорткар-центр» Дмитрий Баранов в беседе с «БФМ».