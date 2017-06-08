Владимир Путин не увидел разницы в смене главы США
Президент России Владимир Путин не увидел разницы в политике США в связи со сменой власти в Вашингтоне.
«Вот что любопытно: президенты в вашей стране меняются, а политика нет», - сказал Путин в интервью известному режиссеру Оливеру Стоуну, который готовит документальный фильм «Интервью Путина».
Стоун подчеркнул, что хочет донести до аудитории США подлинные высказывания российского лидера, «не в американском дубляже», сообщает ТАСС.
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