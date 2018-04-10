Владимир Путин увеличит расходы России на науку

Президент РФ Владимир Путин заявил, что объем бюджетных средств на фундаментальные исследования в ближайшие годы будет увеличен в полтора раза.

По его словам, деньги должны получать те организации, которые добиваются конкретных, значимых результатов.

Владимир Путин добавил, что в России необходимо создавать дополнительные стимулы для вложения бизнеса в исследования и разработки, для деятельности крупных и малых высокотехнологичных компаний.

По его мнению, необходимо создавать такой инвестиционный климат, чтобы запустить настоящий технологический бум.

Президент также отметил, что предстоит обновить не менее половины приборной базы и исследовательской инфраструктуры ведущих научных организаций, сообщает Interfax.