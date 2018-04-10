Владимир Путин увеличит расходы России на науку
Президент РФ Владимир Путин заявил, что объем бюджетных средств на фундаментальные исследования в ближайшие годы будет увеличен в полтора раза.
По его словам, деньги должны получать те организации, которые добиваются конкретных, значимых результатов.
Владимир Путин добавил, что в России необходимо создавать дополнительные стимулы для вложения бизнеса в исследования и разработки, для деятельности крупных и малых высокотехнологичных компаний.
По его мнению, необходимо создавать такой инвестиционный климат, чтобы запустить настоящий технологический бум.
Президент также отметил, что предстоит обновить не менее половины приборной базы и исследовательской инфраструктуры ведущих научных организаций, сообщает Interfax.
Следующая новость Психопат насмерть забил пенсионера в мечети Петербурга
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии