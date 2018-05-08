Владимир Путин утвердил программу по развитию России

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий программу по развитию России на ближайшие шесть лет.

Указ президента о создании национальных целей включает в себя 12 национальных программ.

Цели российского лидера предполагают, в частности, сокращение бедности в два раза, увеличение продолжительности жизни до 78 лет. Кроме того, экономика Росси должна попасть в пятерку крупнейших по всему миру. К

Среди программ числятся образование, здравоохранение, международная кооперация и экспорт.

При этом о точной стоимости на данные указы информации нет. Ранее речь шла о сумме в 8-10 триллионов рублей, сообщает агентство Nation news.