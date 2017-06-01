Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в порядок выборы главы государства.

В соответствии с документом на предстоящих выборах не будут применяться открепительные удостоверения. В нем прописан новый механизм голосования избирателей по месту нахождения на основании заявления, сообщается на сайте Кремля.

Закон допускает проведение выборов президента не только в первое или второе воскресенье марта, но и в третье. Кроме того, он предусматривается возможность применения в помещениях для голосования средств видеонаблюдения и содержит ряд других изменений в действующее законодательство.

Авторами закона выступили сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. Госдума приняла его 24 мая, а Совет Федерации одобрил 31-го.